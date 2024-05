È fuggita in lacrime Angelina Mango - la decisione dopo l’esibizione sulle note di Image | il video

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 11 maggio 2024) Ieri sera l’EBU, attraverso un comunicato, ha fatto sapere che la conferenza stampa dei paesi finalisti Big 5 e Svezia, all’Eurovision Song Contest 2024, in programma per venerdì 10 maggio alle 18.30, è stata annullata. Il clima a Malmo non sarebbe sereno per alcuni motivi, in primis la partecipazione dell’Israele alla gara con la cantante Eden Golan. Ebu, ha deciso di non bandirla dalla gara, come invece ha fatto in passato con altri stati giudicati belligeranti, come è capitato con la Russia nel 2022.l’esclusione della Russia dalla gara, molti ipotizzavano che anche Israele avrebbe subito la stessa sorte, così non è stato ed Ebu ha dovuto spiegare i motivi: “Il servizio pubblico di Israele è un membro dell’Ebu da 60 anni” spiega. “Il servizio pubblico russo, invece, è stato sospeso dall’Ebu nel 2022 per via delle sue significative violazioni degli obblighi ...