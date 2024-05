Fedez-Iovino - in discoteca per una ragazza | è giallo sul pestaggio del personal trainer amico di Ilary Blas - picchiato da ultrà del Milan

Trainer Iovino picchiato dopo una rissa con Fedez e in un locale - Trainer Iovino picchiato dopo una rissa con Fedez e in un locale - Segue il secondo atto. Nella stessa notte, verso le 3,30 quando il personal trainer Cristiano Iovino, torna a casa in zona Fiera. Viene circondato da nove uomini, scesi da un van, e picchiato.

