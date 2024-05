Leicester - l’ex tecnico racconta la relazione con una calciatrice | Ci vedevamo in segret - mi sentivo in colpa

(Di sabato 11 maggio 2024) Willie Kirk, exdel, ha rilasciato un’intervista al Daily Mail per commentare la vicenda che ha portato al suo esonero, ovvero lacon una: “La gente dice che sono una brutta persona, un pessimo allenatore e un cattivo marito, perciò voglio chiarire alcune cose. Innanzitutto io e mie moglie siamo separati da oltre un anno. Una sera una giocatrice mi ha chiamato per esprimere i suoi sentimenti per me; io però ho pensato che fosse ridicolo perché c’è un codice di condotta. Nei mesi successivi ci sono stati altri approcci, ma tutto è cambiato quando si è infortunata. Non potendo giocare non avrebbe influenzato le mie scelte, quindi abbiamo iniziato a conoscerci. Ovviamente si trattava di un mio tentativo di giustificare la cosa. E così, pur sapendo che era sbagliato, abbiamo iniziato ...

