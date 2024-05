Eurovision - disastro annunciato | fischi e contestazioni ai cantanti israeliani durante le prove della finale

All' Eurovision 2024 nuove contestazioni contro Israele , tantissimi i fischi e i buu per Eden Golan , la cantante che rappresenta il Paese all'evento canoro. Quando l'artista è salita sul palco di Malmo per le prove e durante la sua esibizione nella ...

L’Eurovision Song Contest 2024 al centro della polemica per via della partecipazione di Israele alla 68esima edizione della manifestazione musicale. In molti hanno chiesto l’esclusione dello Stato per via del conflitto in Medio Oriente ma ...