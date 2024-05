Beautiful - anticipazioni 12 maggio | Steffy e Finn lasciano scarcerare Sheila

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 10 maggio 2024)12: domenica andrà in onda la tanto attesa drammatica puntata per. La colpa è di, ma soprattutto di Bill. Vedremo anche Mike, che aiuterà la sua vecchia amica.12si piegano a Bill e a, mentre Mike… I quattro personaggi di @(Foto da Facebook)Bill evincono:decidono di non accusare la Carter in tribunale e quindi di non farla condannare. Oltrettutto l’ex guardia carceraria Mike dice al giudice di aver costretto la detenuta ad evadere (sì proprio così!).e Mike ...