Salerno - ‘Vie del mare’ | l’appello del presidente di Federalberghi

(Di sabato 11 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiServe una intesa istituzionale per le vie del mare in costiera amalfitana. A chiederlo è Antonio Ilardi,dipreoccupato per le prospettive delle vie del mare in costiera amalfitana. ”I recenti provvedimenti che riducono la capacità ricettiva dei porti e l’aumento delle tariffe, ventilato nelle ultime ore, rappresentano condizioni che rischiano di creare un danno grave ed irreparabile all’immagine e alla tenuta dell’economia turistica dell’intera provincia di, proprio nella fase in cui si registrano lusinghiere performance del comparto e grandi scenari di sviluppo- ha scritto l’imprenditore salernitano in una nota- Tali circostanze rischiano, altresì, non solo di generare il default della circolazione sulla strada statale amalfitana 163, non in grado di ...