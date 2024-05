Ragazzo precipita da sei metri - voleva fare una foto per i social

(Di sabato 11 maggio 2024) Un diciottenne èto da seidi altezza mentre si trovava, di notte, insieme ad alcuni amici nell’edificio dell’ex fabbrica di penicillina, situato in via Tiburtina 1040 a Roma. Lo stabile è noto per essere stato più volte occupato e sgomberato. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte, quando il solaio ha ceduto facendo cadere ilnel vuoto. Immediatamente soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I. Il giovane è stato ricoverato in gravi condizioni a causa di fratture alle costole, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Dalle prime ricostruzioni, sembra che il diciottenne e i suoi amici fossero nell’edificio per scattare delleda pubblicare sui. Tuttavia, uno dei tre ragazzi è ...

