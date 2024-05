Mo | Idf - ' 300 000 abitanti hanno lasciato Rafah per trasferirsi in area umanitaria'

(Di sabato 11 maggio 2024) Tel Aviv, 11 mag. (Adnkronos) - L'Idf stima che circa 300.000 palestinesi abbiano evacuato, nel sud di Gaza, per 'zona' designata nelle aree di al-Mawasi e Khan Younis. Questa mattina, l'esercito israeliano ha ampliato il numero di zone nella parte orientale diche devono essere evacuate nel contesto dell'operazione in corso contro Hamas.

Articolo pubblicato lunedì 06 Maggio 2024, 09:34 Le trattative per il cessate il fuoco in Palestina continuano a rivelarsi fallimentari. Da settimane le autorità israeliane promettono un’offensiva a Rafah , la città più a sud della Striscia di ...

L’attacco di terra israeliano a Rafah porterebbe a una “colossale catastrofe umanitaria “: l’allarme è stato lanciato dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres . Intervenendo in una conferenza stampa durante una visita nella capitale keniana ...

Rapporto Usa sulle armi a Israele: “Potrebbero averle usate violando il diritto internazionale”. Tel Aviv ordina nuove evacuazioni a Rafah - Rapporto Usa sulle armi a Israele: “Potrebbero averle usate violando il diritto internazionale”. Tel Aviv ordina nuove evacuazioni a rafah - Secondo l'amministrazione Biden è "ragionevole ritenere" che le armi fornite dagli Stati Uniti siano state utilizzate dalle forze israeliane a Gaza in modi "incoerenti" ...

Rafah, la Francia deplora duramente l'attacco di Israele che provocherà una nuova catastrofe tra i civili - rafah, la Francia deplora duramente l'attacco di Israele che provocherà una nuova catastrofe tra i civili - Il ministero degli Esteri francese ha affermato di deplorare l’attacco israeliano a rafah lanciato martedì e ha descritto l’operazione militare come una minaccia di “causare una situazione catastrofic ...

Crisi in Medio Oriente: l'escalation del conflitto a Rafah - Crisi in Medio Oriente: l'escalation del conflitto a rafah - La situazione in Medio Oriente continua a peggiorare. rafah, nella parte orientale della Striscia di Gaza, è circondata dai carri armati israeliani. Secondo fonti palestinesi, le forze israeliane sare ...