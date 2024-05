Le strade fantasma potrebbero rappresentare la più grande minaccia diretta alle foreste tropicali

(Di sabato 11 maggio 2024) Un’rta per leUn recente studio ha rivelato che le “” rappresentano una graveper ledel Borneo, Sumatra e Nuova Guinea. Volontari hanno mappato lein queste aree, evidenziando errori nelle mappe esistenti e la presenza diffusa dinon identificate. Impatto devastante La presenza di queste “” facilita attività dannose come il disboscamento illegale, l’estrazione mineraria, il bracconaggio e la deforestazione. Queste attivitàno gli ecosistemi unici e ricchi di biodiversità di queste regioni, mettendo a rischio specie animali e vegetali in via di estinzione. Un problema ...

Le foreste tropicali : lotta contro la deforestazione La deforestazione delle foreste tropicali rallenta ma resta critica per gli obiettivi globali. I dati satellitari evidenziano la necessità di proteggere le foreste per preservare la biodiversità ...

Impatto delle Strade sull’Ambiente Le Strade Fantasma , non utilizzate o incomplete, rappresentano una minaccia per le Foreste Tropicali dell’Asia-Pacifico . Queste infrastrutture inutilizzate sono spesso lasciate abbandonate, portando a ...

Scopri Monuriki: l’isola di Cast Away e il paradiso nascosto delle Fiji - Scopri Monuriki: l’isola di Cast Away e il paradiso nascosto delle Fiji - Scopri il fascino incontaminato di Monuriki, l'isola dove è stato girato il celebre film "Cast Away". Questo luogo non è solo una meraviglia cinematografica, ma un vero e proprio tesoro naturale delle ...

VUOI FARE UN VIAGGIO IN NEPAL IN TUTTA SICUREZZA CHIEDI A REWAVE TRAVEL EXPERIENCE - VUOI FARE UN VIAGGIO IN NEPAL IN TUTTA SICUREZZA CHIEDI A REWAVE TRAVEL EXPERIENCE - BUSSOLENO - In Nepal ogni viaggiatore trova la propria strada, immergendosi in un mondo di contrasti mozzafiato: tra le vette dell’Himalaya, le foreste pluviali tropicali, tra antichi templi e moderni ...

Casa stile tropicale: 3 consigli di Leroy Merlin che trasformano l’ambiente - Casa stile tropicale: 3 consigli di Leroy Merlin che trasformano l’ambiente - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...