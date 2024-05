Alpine Alpenglow Hy4 - il nuovo prototipo a idrogeno

(Di sabato 11 maggio 2024)ha presentato sul circuito di Spa-Francorchamps la prima versione dinamica delHy4, un importante avanzamento nel motorsport sostenibile. L’evento ha segnato l’inizio delle dimostrazioni in pista del, evidenziando le potenzialità della tecnologia ain questo ambito. Innovazione e sostenibilità Il, derivante dalla concept-car presentata nel 2022, è il punto di incontro tra sportività e sviluppo sostenibile. Equipaggiato con un motore termico a, iloffre una soluzione promettente per la decarbonizzazione del motorsport. Il nome “Hy4” simboleggia l’uso dell’e il motore a 4 cilindri.Hy4Design e ...

La Alpine Alpenglow Hy4 è una race car a idrogeno da oltre 7.000 giri! - La Alpine alpenglow Hy4 è una race car a idrogeno da oltre 7.000 giri! - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Alpine Alpenglow Hy4: il prototipo a idrogeno è pronto per la pista - Alpine alpenglow Hy4: il prototipo a idrogeno è pronto per la pista - La nuova Alpine alpenglow Hy4 è pronta a scendere in pista sul circuito di Spa-Francorchamps in occasione di una gara di endurance.

La nuova Alpine Alpenglow Hy4 con motore termico a idrogeno - La nuova Alpine alpenglow Hy4 con motore termico a idrogeno - Il prototipo Alpine alpenglow Hy4: il rivoluzionario veicolo sportivo a idrogeno che debutta sul circuito di Spa-Francorchamps.