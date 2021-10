Rugby femminile, Serie A 2021-2022: cambia il calendario dopo la qualificazione diretta dell’Italia alla Coppa del Mondo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono state ridefinite dalla FIR le date della prossima stagione sportiva di Rugby femminile: il campionato 2021-2022 della Serie A inizierà il 17 ottobre, ma terminerà a marzo e non più a giugno, dato che la Nazionale non avrà bisogno della finestra di gennaio, inizialmente prevista, per partecipare al torneo mondiale di ripescaggio per la partecipazione alla Coppa del Mondo 2022, vista la qualifica diretta con la vittoria del torneo europeo ospitato a Parma. Nasce inoltre una nuova competizione, la Coppa Conference. Di seguito quanto comunicato dalla FIR. Serie A femminile (17 ottobre 2021 – 13 marzo ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono state ridefinite dFIR le date della prossima stagione sportiva di: il campionatodellaA inizierà il 17 ottobre, ma terminerà a marzo e non più a giugno, dato che la Nazionale non avrà bisogno della finestra di gennaio, inizialmente prevista, per partecipare al torneo mondiale di ripescaggio per la partecipazionedel, vista la qualificacon la vittoria del torneo europeo ospitato a Parma. Nasce inoltre una nuova competizione, laConference. Di seguito quanto comunicato dFIR.(17 ottobre– 13 marzo ...

