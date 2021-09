Nicolas Cage, scalzo e ubriaco, viene buttato fuori da un ristorante di Las Vegas (VIDEO) (Di sabato 25 settembre 2021) Nicolas Cage, la scorsa settimana, è stato buttato fuori da un ristorante a Las Vegas: l'attore era scalzo, troppo rumoroso ed estremamente ubriaco. La scorsa settimana Nicolas Cage, scalzo e ubriaco, è stato buttato fuori da un ristorante di Las Vegas dopo una lite con il personale, secondo quanto riferito dal The Sun. Un filmato mostra l'attore, 57 anni, scortato fuori dal Lawry's Prime Rib dopo essersi seduto su un divano all'interno del ristorante. I presenti hanno confessato di averlo "scambiato per un senzatetto" mentre un altro testimone oculare ha affermato che la star, che ha ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 settembre 2021), la scorsa settimana, è statoda una Las: l'attore era, troppo rumoroso ed estremamente. La scorsa settimana, è statoda undi Lasdopo una lite con il personale, secondo quanto riferito dal The Sun. Un filmato mostra l'attore, 57 anni, scortatodal Lawry's Prime Rib dopo essersi seduto su un divano all'interno del. I presenti hanno confessato di averlo "scambiato per un senzatetto" mentre un altro testimone oculare ha affermato che la star, che ha ...

