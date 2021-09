Nuovo processo civile, cambiano le regole per l’attribuzione degli incarichi dei Ctu nei tribunali per le imprese (Di giovedì 23 settembre 2021) ROMA – Con la riforma del processo civile cambiano le regole per l’attribuzione degli incarichi dei Ctu nei tribunali per le imprese. Il Nuovo testo prevede infatti che “le funzioni di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto”. Con questa novità, in sostanza, si supera l’attuale normativa che dispone che ciascun giudice debba affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico d’ufficio ai soli iscritti nell’albo istituito presso il Tribunale in cui i medesimi hanno la propria sede. Qualora il giudice voglia conferire l’incarico a un consulente iscritto ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 settembre 2021) ROMA – Con la riforma delleperdei Ctu neiper le. Iltesto prevede infatti che “le funzioni di consulente presso le sezioni specializzate deicon competenza distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi deidel distretto”. Con questa novità, in sostanza, si supera l’attuale normativa che dispone che ciascun giudice debba affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico d’ufficio ai soli iscritti nell’albo istituito presso il Tribunale in cui i medesimi hanno la propria sede. Qualora il giudice voglia conferire l’incarico a un consulente iscritto ...

