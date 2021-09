(Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Ci tenevo tantissimo ad essere vicino alla Fedeper la presentazione del Top 10. La federazioneè protagonista, e sono convinto che questa sarà una annata vincente, ci sono tante aspettative. Il nuovo campionato darà energia ed entusiasmo verso unoimportante dal punto di vista sociale oltre cheivo". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in un video durante la presentazione del Top10 di. "Non posso essere presente con voi per impegni istituzionali visto che oggi saremo dal presidente Mattarella e dal presidente Draghi per celebrare glidelle Olimpiadi", ha aggiunto Malagò. "Ringrazio Malagò per le sue parole eche untra gli '', come li ha ...

Advertising

StraNotizie : Innocenti: 'Un giorno vorrei tra eroi sport anche giocatori rugby' - fisco24_info : Innocenti: 'Un giorno vorrei tra eroi #sport anche giocatori rugby': 'Ci tenevo tantissimo ad essere vicino alla Fe… - italiaserait : Innocenti: ‘Un giorno vorrei tra eroi sport anche giocatori rugby’ - PATRIZIA953 : RT @lastoriadioggi: 23 settembre 1943 il vigebrigadiere ventitreenne Salvo D’Acquisto si sacrifica per salvare da una rappresaglia nazista… - maola_varalli : RT @lastoriadioggi: 23 settembre 1943 il vigebrigadiere ventitreenne Salvo D’Acquisto si sacrifica per salvare da una rappresaglia nazista… -

Ultime Notizie dalla rete : Innocenti giorno

Adnkronos

... come sapete, si celebrerà per la prima volta il prossimo 29 ottobre (anniversario della sua ... come non sia facile prendere decisioni importanti che riguardano la vita degli altri (o ...... Salvo D'Acquisto regalò nuova vita a 22 animeed eterna eco al suo nome. 'Viva l'Italia!' gridò poco prima di spirare e oggi, dopo 78 anni da quel, l'Arma dei Carabinieri celebra l'..."Ringrazio Malagò per le sue parole e vorrei che un giorno tra gli 'eroi', come li ha chiamati lui, ci fossero anche i giocatori di rugby", ha risposto il presidente della Federugby Marzio Innocenti ...«La mia vita in cambio di quella dei prigionieri»: è con questa frase che 78 anni Salvo D'Acquisto, vice brigadiere dei Carabinieri, insignito della medaglia d'oro al ...