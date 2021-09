Justin Chambers ha lasciato Grey’s Anatomy perché | dice | “era come un lavoro in fabbrica | un cartellino da timbrare”

(Di mercoledì 22 settembre 2021)hanel bel mezzo della sesima stagione, sostenendo di volersi dedicare ad altri progetti, ma le modalità del suo abbandono improvviso e repentino hanno fatto pensare che ci fosse qualche motivazione ulteriore dietro quel divorzio inatteso. Quandoha, annunciando l’addio nel gennaio 2020, non si è nemmeno presentato per girare un episodio d’addio al suo personaggio, lasciando agli sceneggiatori il compito di trovare una soluzione narrativa che spiegasse l’assenza di Alex Karev e il suo mancato ritorno a Seattle. Allora l’attore disse di volersi misurare con la produzione di documentari e in generale di altri format, ...

Advertising

dreamofvshawn : MI È SEMBRATO DI VEDERE JUSTIN CHAMBERS AIUTO -

Ultime Notizie dalla rete : Justin Chambers

Vanity Fair Italia

Andrew DeLuca , e, ovvero Alex Karey . Se per i primi due l'uscita di scena è occorsa durante il diciassettesimo lotto di puntate, quest'ultimo si era già congedato nel corso della ...Quandoha deciso di dire addio a Alex Karev e, di conseguenza, a Grey's Anatomy, Shonda Rhimes aveva pensato a tre diversi modi per farlo uscire di scena. Il pubblico di Grey's Anatomy entrò ...Grey's Anatomy è uno degli spettacoli più amati della televisione, ma non per tutti visto che Patrick Dempsey era terrorizzato dalla produttrice.Grey's Anatomy è uno degli show più longevi della storia della televisione, ma non sempre le vicende dietro le quinte sono state limpide.