Green pass: Renzi,cinema teatri e stadi riaprano al 100% (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Credo che sia ASSURDO non allargare la capienza di cinema, teatri, stadi. Nel momento in cui metti il Green pass - e io sono uno scatenato sostenitore del Green pass, a differenza di Salvini, Meloni, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Credo che sia ASSURDO non allargare la capienza di. Nel momento in cui metti il- e io sono uno scatenato sostenitore del, a differenza di Salvini, Meloni, ...

Advertising

borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - RobertoBurioni : I novax stanno proponendo un referendum sul green pass. Invito tutti a firmare così una volta per tutte ci contiamo… - DusnascoMauro : Nell'Italia digitale al check-in dell'Aeroporto di Venezia si deve mostrare il green pass cartaceo perché i banchi… - AthomicaA : “#Greenpass, obbligo #inaccettabile”, gli operai di #Electrolux pronti allo #sciopero E avanti così! -