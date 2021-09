Advertising

fattoquotidiano : “Festini con droga dello stupro”, il prete arrestato a Prato è sieropositivo: la Procura lo accusa anche di tentate… - repubblica : Prete arrestato a Prato: festini a base di droga dello stupro comprata con le offerte, i party a casa del compagno… - monica603277441 : LEGGETE BENE L'ARTICOLO, PERQUISITA LA CASA DOVE IL PRETE VIVEVA CON IL 'SUO COMPAGNO' MA COME..DITEMI CHE E' UNO… - unagoliabianca : RT @fuckthenoya: Mentre i politici scendono in piazza con migliaia di persone, i brand di moda organizzano festini con duecento ospiti, gli… - isNews_it : Festini con i soldi delle offerte, il parroco è anche sieropositivo: accusato di tentate lesioni gravissime -… -

Ultime Notizie dalla rete : Festini con

... il sacerdote accusato nei giorni scorsi di aver importato sostanze stupefacenti dall'estro, anche la cosiddetta 'droga dello stupro', per poi organizzare. Il tuttoi soldi delle offerte ...Secondo quanto spiegato l'uomo non avrebbe fatto menzione della sua condizionealcuni dei partecipanti aiche avrebbe organizzato assieme al compagno. La nuova contestazione non riguarda ...Nuove accuse per don Francesco Spagnesi. Il sacerdote di 40 anni, arrestato giorni fa per traffico di droga e appropriazione indebita, è indagato dalla ...Un aspetto che inizialmente non è entrato nell’inchiesta in quanto almeno tre delle persone sentite dal pm hanno confermato di essere a loro volta sieropositivi. La notizia ha portato la procura di Pr ...