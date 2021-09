Per il messaggero Veneto i cori razzisti contro Napoli sono ironia: “Ingiusta la multa all’udinese” (Di martedì 21 settembre 2021) Brutto scivolone del messaggero Veneto, il quotidiano bolla come “ironia” i cori razzisti intonati dai tifosi dell’Udinese in occasione della gara persa per 4-0 contro il Napoli di Spalletti. Nell’occasione i tifosi friulani hanno anche offeso pesantemente Spalletti, l’allenatore che li ha portati in Champions. Il tecnico del Napoli molto elegantemente ha applaudito e salutato la sua ex tifoseria. Per i cori di discriminazione territoriale il giudice Sportivo ha inflitto all’udinese un’ammenda di 10 mila euro. Cosa che non è piaciuta al quotidiano Veneto, che ha bollato i cori come “ironia”. IL messaggero Veneto: I ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 settembre 2021) Brutto scivolone del, il quotidiano bolla come “” iintonati dai tifosi dell’Udinese in occasione della gara persa per 4-0ildi Spalletti. Nell’occasione i tifosi friulani hanno anche offeso pesantemente Spalletti, l’allenatore che li ha portati in Champions. Il tecnico delmolto elegantemente ha applaudito e salutato la sua ex tifoseria. Per idi discriminazione territoriale il giudice Sportivo ha inflittoun’ammenda di 10 mila euro. Cosa che non è piaciuta al quotidiano, che ha bollato icome “”. IL: I ...

Advertising

napolipiucom : Per il messaggero Veneto i cori razzisti contro Napoli sono ironia: 'Ingiusta la multa all'udinese' #CORIRAZISTI… - roccor28 : Per il Messaggero Veneto, Vesuvio lavali col ?? è solo ironia.????? in Inghilterra vieni arrestato. Andate affanculo.?? - _____r__baraas : notizia che ci è giunta, il dolore che ha provato è stata tale che più volte ha voluto suicidarsi lanciandosi dalla… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MESSAGGERO VENETO - Questo Napoli va troppo forte, primo stop per l'Udinese - SilviaaOrtolani : RT @davidedesario: Roma. Via dei Serviti angolo via del Tritone. E con oggi sono 7 (sette) giorni che quell'immondizia è li. Domani la sind… -