"Via le mascherine". Prende il Covid e muore soffocato a 13 anni: il caso che sconvolge gli Usa (Di lunedì 20 settembre 2021) Una storia straziante, quella di Danny Rees, morto di coronavirus a soli 13 anni, stroncato dalle complicazioni del Covid pochissimi giorni dopo averlo contratto. Ma da subito le sue condizioni apparivano gravi. La madre ha raccontato che inizialmente pensava si trattasse solo di un raffreddore, poi il repentino peggioramento. E la morte del figlio. Il tutto è avvenuto a Fort Atkinson, negli Stati Uniti. Dopo il dramma, la signora ha avviato una raccolta fondi online, spiegando anche l'intera vicenda. La famiglia infatti non sapeva che Danny fosse positivo al Covid, aveva solo sintomi lievi. Poi, in pochi giorni, le condizioni sono tracollate: non riusciva più a respirare. La signora ha chiamato i soccorsi, ma non sono riusciti a rianimarlo: in quel frangente è stato fatto il test al ragazzino, che è risultato positivo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Una storia straziante, quella di Danny Rees, morto di coronavirus a soli 13, stroncato dalle complicazioni delpochissimi giorni dopo averlo contratto. Ma da subito le sue condizioni apparivano gravi. La madre ha raccontato che inizialmente pensava si trattasse solo di un raffreddore, poi il repentino peggioramento. E la morte del figlio. Il tutto è avvenuto a Fort Atkinson, negli Stati Uniti. Dopo il dramma, la signora ha avviato una raccolta fondi online, spiegando anche l'intera vicenda. La famiglia infatti non sapeva che Danny fosse positivo al, aveva solo sintomi lievi. Poi, in pochi giorni, le condizioni sono tracollate: non riusciva più a respirare. La signora ha chiamato i soccorsi, ma non sono riusciti a rianimarlo: in quel frangente è stato fatto il test al ragazzino, che è risultato positivo. ...

