Riforma Pensioni 2021 ultime | proroga Opzione Donna a rischio dopo l’avviso dell’OCSE?

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 20 settembre 2021) Ladellepresente nella prossima legge di bilancio continua a far discutere, e oggi si parla dell’e della sua possibilità di non esserta a fine anno, così come avverrà per la quota 100. Molte nostre lettrici sono preoccupatele paroleche ha consigliato all’italia di contenere la spesa per letagliando alcune misure come la quota 100 e appunto l’. Al momento non si hanno certezze da parte del Governo su quale saranno i correttivi sulleda inserire entro fine anno e questa situazione di incertezza non tranquillizza i lavoratori e le lavoratrici....