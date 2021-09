Benevento, i convocati per il Cittadella: due assenti per Caserta (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine della seduta pomeridiana, composta da attivazione, riscaldamento con palla, lavoro tattico e focus sui calci piazzati, mister Caserta ha diramato l’elenco dei convocati per il match di domani (ore 18) contro il Cittadella. Due assenti nella Strega, salteranno il confronto con la formazione di Edoardo Gorini i difensori Masciangelo e Pastina, che non hanno recuperato dai rispettivi infortuni e rimarranno ai box come accaduto sabato contro l’Ascoli. Questo l’elenco dei convocati: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 6 Basit Abdallah, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 20 Di Serio Giuseppe, 7 Elia Salvatore, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 3 Letizia ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine della seduta pomeridiana, composta da attivazione, riscaldamento con palla, lavoro tattico e focus sui calci piazzati, misterha diramato l’elenco deiper il match di domani (ore 18) contro il. Duenella Strega, salteranno il confronto con la formazione di Edoardo Gorini i difensori Masciangelo e Pastina, che non hanno recuperato dai rispettivi infortuni e rimarranno ai box come accaduto sabato contro l’Ascoli. Questo l’elenco dei: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 6 Basit Abdallah, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 20 Di Serio Giuseppe, 7 Elia Salvatore, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 3 Letizia ...

