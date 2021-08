Oro e record del mondo | il quartetto maschile di inseguimento su pista dà spettacolo Delusione volley | azzurre travolte dalla Serbia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Oro edelper gli italiani del ciclismo sualle Olimpiadi di Tokyo. La storica vittoria è arrivata oggi 4 agosto. Un capolavoro senza precedenti per ildell’formato da Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan. Gli Azzurri si sono resi protagonisti di una sontuosa gara contro la Danimarca, battendo gli avversari in 3’42”032 e diventando gli inseguitori più veloci di sempre. Serviva l’impresa, ed è arrivata. Dopo una prima metà di gara equilibrata, la Danimarca aveva preso il largo e sembrava in dirittura del primo posto. Ma gli Azzurri, ...