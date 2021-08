Sconcerti su Lukaku: “Lui vuole rimanere, ma il Chelsea gli offre 15 milioni” (Di martedì 3 agosto 2021) Ai microfoni di Calciomercato.com, ha parlato il giornalista Mario Sconcerti: facendo delle dichiarazioni nei confronti di Romelu Lukaku. Le parole di Mario Sconcerti “Nonostante Lukaku abbia ribadito che vuole rimanere all’Inter, so che il figlio di Abramovic è sceso per trattare direttamente col giocatore. Gli hanno offerto 15 milioni l’anno, ma ha resistito per ora”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sconcerti sulla trattativa Locatelli-Juve: “Lui ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 3 agosto 2021) Ai microfoni di Calciomercato.com, ha parlato il giornalista Mario: facendo delle dichiarazioni nei confronti di Romelu. Le parole di Mario“Nonostanteabbia ribadito cheall’Inter, so che il figlio di Abramovic è sceso per trattare direttamente col giocatore. Gli hanno offerto 15l’anno, ma ha resistito per ora”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sulla trattativa Locatelli-Juve: “Lui ...

Advertising

sportli26181512 : Un cappuccino con Sconcerti: Inter, tutto quello che non torna nel caso Lukaku-Chelsea: L'Inter se la sta cavando b… - infoitsport : TMW RADIO - Sconcerti: 'Il Chelsea vuole Lukaku, sceso in campo il figlio di Abramovic' - Yuro_23 : RT @cmdotcom: Un cappuccino con #Sconcerti: #Inter, tutto quello che non torna nel caso di #calciomercato #Lukaku - #Chelsea - Yonadu92 : RT @cmdotcom: Un cappuccino con #Sconcerti: #Inter, tutto quello che non torna nel caso di #calciomercato #Lukaku - #Chelsea - cmdotcom : Un cappuccino con #Sconcerti: #Inter, tutto quello che non torna nel caso di #calciomercato #Lukaku - #Chelsea… -