Terrore a bordo della Stazione Spaziale Internazionale: accensione improvvisa dei motori, rischio altissimo (Di sabato 31 luglio 2021) Grande tensione per un malfunzionamento che ha causato un’inclinazione di 45 gradi, l’incidente è avvenuto intorno alle 18.30 L’ accensione improvvisa e non prevista dei motori ha generato grande tensione e spavento alla Stazione Spaziale Internazionale, che circa tre ore dopo l’attracco di Nauka, intorno alle 18.30 ora italiana, si è inclinata di 45 gradi. C’è voluto del tempo prima che la situazione tornasse sotto controllo: Nauka, lo ricordiamo per chi non lo sapesse, è un modulo russo partito lo scorso 21 luglio dal cosmodromo di Bajnokur, in Kazhakistan, alla volta ... Leggi su computermagazine (Di sabato 31 luglio 2021) Grande tensione per un malfunzionamento che ha causato un’inclinazione di 45 gradi, l’incidente è avvenuto intorno alle 18.30 L’e non prevista deiha generato grande tensione e spavento alla, che circa tre ore dopo l’attracco di Nauka, intorno alle 18.30 ora italiana, si è inclinata di 45 gradi. C’è voluto del tempo prima che la situazione tornasse sotto controllo: Nauka, lo ricordiamo per chi non lo sapesse, è un modulo russo partito lo scorso 21 luglio dal cosmodromo di Bajnokur, in Kazhakistan, alla volta ...

Advertising

EREpifania : RT @alarm_phone: Ritorno forzato di ~120 persone in #Libia! Una barca in pericolo in acque internazionali ci ha chiamato. A bordo anche una… - Marella03273759 : RT @alarm_phone: Ritorno forzato di ~120 persone in #Libia! Una barca in pericolo in acque internazionali ci ha chiamato. A bordo anche una… - c_outsite : RT @alarm_phone: Ritorno forzato di ~120 persone in #Libia! Una barca in pericolo in acque internazionali ci ha chiamato. A bordo anche una… - ZitelleArturo : RT @alarm_phone: Ritorno forzato di ~120 persone in #Libia! Una barca in pericolo in acque internazionali ci ha chiamato. A bordo anche una… - rk70534 : RT @alarm_phone: Ritorno forzato di ~120 persone in #Libia! Una barca in pericolo in acque internazionali ci ha chiamato. A bordo anche una… -