Meteo | Curcio | “Rischio idrogeologico al nord per piogge e allagamenti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 31 luglio 2021) “Metà paese soggetto aintense, l’altra metà afflitto da temperature elevate con vento che può innescare incendi. Forti temporali interesseranno il Piemonte e la Lombardia, soprattutto il Comasco. Ilsarà elevato. Al centro-sud rimarranno temperature elevate”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Fabrizioparlando in conferenza stampa in merito alla situazione degli incendi in Sicilia. “Raccomandiamo – ha aggiunto– massima cautela per i cittadini delche vivono nelle aree aallagamento. Al sud nelle zone più ...