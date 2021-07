“Il vaccino non basta”. Covid, allarmanti parole di Andrea Crisanti: “C’è bisogno di altro” (Di venerdì 30 luglio 2021) Dichiarazioni molto importanti e allo stesso tempo un po’ preoccupanti quelle del virologo Andrea Crisanti. L’Italia sta cercando di accelerare sempre più la campagna di vaccinazione per frenare la diffusione della pandemia da coronavirus e soprattutto la variante Delta, ovvero l’ex indiana, considerata più trasmissibile e pericolosa. Nelle scorse ore l’esperto ha fatto un suo intervento alla trasmissione ‘Agorà Estate’ e ha messo tutti in allerta perché solo i vaccini rischiano di non risolvere la situazione. Andrea Crisanti si è concentrato anche sull’eventualità dell’inoculazione di una terza dose di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Dichiarazioni molto importanti e allo stesso tempo un po’ preoccupanti quelle del virologo. L’Italia sta cercando di accelerare sempre più la campagna di vaccinazione per frenare la diffusione della pandemia da coronavirus e soprattutto la variante Delta, ovvero l’ex indiana, considerata più trasmissibile e pericolosa. Nelle scorse ore l’esperto ha fatto un suo intervento alla trasmissione ‘Agorà Estate’ e ha messo tutti in allerta perché solo i vaccini rischiano di non risolvere la situazione.si è concentrato anche sull’eventualità dell’inoculazione di una terza dose di ...

Advertising

lauraboldrini : Mentre ancora viviamo una pandemia terribile, FdI occupa l'aula. Per dire cosa? No green pass. Per fare cosa? Un a… - Quirinale : #Mattarella: Il vaccino non ci rende invulnerabili ma riduce grandemente la possibilità di contrarre il virus, la s… - Quirinale : Se la legge non dispone diversamente si può dire: 'In casa mia il vaccino non entra'. Ma questo non si può dire per… - ilbarone1967 : RT @valy_s: #Covid19 #Crisanti ci dice che NEL MIGLIORE DEI CASI la protezione del vaccino con #VarianteDelta arriva al 70%.. #Galli che è… - IlBatttista : @iRoxas95 @OctavianZaki Bravo fai la terza, poi la quarta e magari la quinta nel giro di un anno e mezzo non pensa… -