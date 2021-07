Bentley Flying Spur | il lusso sposa la sostenibilità

(Di venerdì 30 luglio 2021) L’eleganza storica dell’azienda unita al nuovo impegno verso la produzione di vetture che siano sempre più rispettore dell’ambiente. È questa, in sintesi, la missione della nuovaibrida. L’automobile britannica è stata presentata in questi giorni e, in effetti, mostra l’immancabiledel marchio londinese, che in questa circostanza va ad abbracciare una

Advertising

ErmannoGiuseppe : A loro il lucro e a noi la pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : Bentley Flying

HDmotori

L'avventura ha portatoa produrre la bellezza di mille esemplari in appena sette anni. Il primo progetto firmato Mulliner a vedere la luce fu ilSpur Serenity , un'edizione limitata di ...Victoria Rowell Victoria Rowell è Amanda, patologa del Community General. È lei che aiuta ... The Human Contract, The American Standards, Stay Cool, Stolen - Rapiti, For Sale by Owner,...Bentley ha da poco lanciato la Flying Spur Hybrid, il suo secondo modello ibrido Plug-in. Una vettura che fa parte della strategia del costruttore inglese che intende arrivare a diventare progressivam ...Utili da record per la casa automobilistica britannica nel primo semestre dell'anno, grazie alla crescita sorprendente registrata in Cina ...