Portici di Bologna patrimonio dell’Unesco | Battaglia | “Un riconoscimento importantissimo”

(Di giovedì 29 luglio 2021)– “C’è una canzone da me composta con testo di Valerio Negrini che recita: “C’è una strada nel centro della mia città / dove ifanno ombra”. La città menzionata è, casa di Valerio e mia, dove i Pooh sono nati. Da ieri i suoi 62 km disono divenutidell’Umanità Unesco: unall’unicità e alla bellezza del capoluogo emiliano. Inacquero nel medioevo come espediente per ampliare i piani alti delle abitazioni: sono divenuti nel tempo uno spazio dove trovarsi, un riparo per muoversi ...

GiuseppeConteIT : Complimenti a #Bologna, che con i suoi magnifici portici entra nella lista dei patrimoni dell’umanità dell'@UNESCO.… - CremoniniCesare : Da oggi i portici di #Bologna sono patrimonio dell’Umanità @UNESCO. Che meravigliosa notizia!! ???? Venite ad ammira… - sbonaccini : Una notizia bellissima: i Portici di Bologna sono stati dichiarati Patrimonio dell'Umanità Unesco! Un straordinar… - sara84538441 : RT @Imbohemien: L’UNESCO HA DICHIARATO I PORTICI DI BOLOGNA PATRIMONIO DELL’UMANITA’ - inblusocialclub : RT @tg2000it: La risorsa della #Cultura . Portici #Bologna e luoghi #Firenze patrimoni umanità #UNESCO -

Oltre 8mila ettari di foreste italiane sono diventate Patrimonio Mondiale dell'Umanità a riconoscimento dell'unicità degli ecosistemi naturali. Dopo i portici di Bologna e il centro storico di Firenze, arriva da parte dell'Unesco questo omaggio alla natura. Adesso il nostro paese ha 59 siti nella Lista. Come si legge sul sito del ministero della ...