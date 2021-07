LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: l’Italia in pedana per i quarti di finale contro l’Ungheria (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Peccato, l’azzurra si è letteralmente bloccata e Kreiss ha ribaltato la situazione. 4-4 L’ungherese ritrova la parità chiudendo il parziale di quattro stoccate consecutive. 4-3 Volpi non riesce a chiudere forzando un po’ l’attacco, scaltra Kreiss. 4-2 La magiara accorcia le misure con una finta che inganna l’azzurra. 4-1 Si sblocca Kreiss che trova la prima stoccata della sua prova. 4-0 Attacco in allungo vincente di Volpi che è scatenata. 3-0 Parata e risposta spettacolare di Volpi 2-0 Si difende di misura l’azzurra che tocca. 1-0 Parte bene Volpi che trova la stoccata di apertura. 3.54 Pochi istanti e Alice ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Peccato, l’azzurra si è letteralmente bloccata e Kreiss ha ribaltato la situazione. 4-4 L’ungherese ritrova la parità chiudendo il parziale di quattro stoccate consecutive. 4-3 Volpi non riesce a chiudere forzando un po’ l’attacco, scaltra Kreiss. 4-2 La magiara accorcia le misure con una finta che inganna l’azzurra. 4-1 Si sblocca Kreiss che trova la prima stoccata della sua prova. 4-0 Attacco in allungo vincente di Volpi che è scatenata. 3-0 Parata e risposta spettacolare di Volpi 2-0 Si difende di misura l’azzurra che tocca. 1-0 Parte bene Volpi che trova la stoccata di apertura. 3.54 Pochi istanti e Alice ...

