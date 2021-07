Si chiude l’inchiesta “camici”: il governatore Fontana ha anteposto l’interesse personale al pubblico (Di mercoledì 28 luglio 2021) (foto: Andrea Diodato/NurPhoto via Getty Images)l’inchiesta sulla fornitura di camici per la regione Lombardia, affidata al maglificio Dama Spa, si è conclusa con un accusa di frode in pubbliche forniture. Le indagini condotte dalla Procura di Milano hanno rilevato di un “accordo collusivo” tra Andrea Dini, capo del maglificio, e Attilio Fontana, suo cognato e presidente della regione. Secondo i pubblici ministeri l’accordo tra i due andava ad anteporre “all’interesse pubblico, l’interesse e la convenienza personali del presidente di regione Lombardia”. Ora Andrea Dini, Attilio ... Leggi su wired (Di mercoledì 28 luglio 2021) (foto: Andrea Diodato/NurPhoto via Getty Images)sulla fornitura diper la regione Lombardia, affidata al maglificio Dama Spa, si è conclusa con un accusa di frode in pubbliche forniture. Le indagini condotte dalla Procura di Milano hanno rilevato di un “accordo collusivo” tra Andrea Dini, capo del maglificio, e Attilio, suo cognato e presidente della regione. Secondo i pubblici ministeri l’accordo tra i due andava ad anteporre “ale la convenienza personali del presidente di regione Lombardia”. Ora Andrea Dini, Attilio ...

