L’Arsenal è in coda per ingaggiare talenti del centrocampo d’élite | rapporto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 14 maggio 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:è impegnato a pianificare i rinforzi preferiti per la prossima stagione, ma deve affrontare una dura concorrenza per uno dei giovani più interessanti d’Europa. I Gunners sono pronti per un’ultima giornata snervante della stagione di Premier League; per ora sono in testa alla classifica, ma hanno bisogno che il Tottenham o il West Ham tolgano punti al Manchester City se vogliono rivendicare il loro primo titolo in 20 anni. È stata un’altra stagione impressionante per gli uomini di Mikel Arteta, ma i londinesi non hanno perso tempo nel mettere in atto piani per un’altra spinta al titolo nel 2024/25.è ancora a caccia del titolo (Credito immagine: Getty Images)Le notizie in Spagna parlano dell’interesse delper il nazionale olandese Xavi Simons, che è in ...