Maxi concorso Agenzia delle Entrate per 3970 funzionari tributari - aumentati a 4265 | pronte le graduatorie con l' elenco dei vincitori

(Di martedì 14 maggio 2024) È stato pubblicato oggi l'deideldell'per, recentemente. Le, distinte per regione di partecipazione, sono ora disponibili, consentendo ai candidati di verificare la propria posizione. Questorappresenta una significativa opportunità di impiego nel settore pubblico, con posti disponibili...

Non c’è più religione , ma solo perché mancano i professori: almeno a giudicare dalla infornata poderosa prevista dal bando di concorso appena Pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il bando era atteso nel mondo della scuola da oltre 20 anni: il Dpcm ...

l’ASST Melegnano Martesana, situata nella Città Metropolitana di Milano , ha annunciato un Concorso pubblico per la selezione di 30 operatori socio-sanitari (OSS). Questo processo di selezione si baserà sia su titoli che su esami, e mira a reclutare ...

Regione Lazio: concorsi per 9.700 assunzioni nella Sanità entro il 2025 - Regione Lazio: concorsi per 9.700 assunzioni nella Sanità entro il 2025 - Entro il 2025 il comparto sanità della Regione Lazio sarà potenziato grazie ad un maxi piano di assunzioni e nuovi concorsi. In programma l’ingresso di 9.700 nuove unità di personale nel sistema ...

Blitz antidroga nella notte - Blitz antidroga nella notte - maxi operazione dei Carabinieri nella notte e dalle prime ore dell'alba per eseguire 15 misure di custodia cautelare, di cui 11 in carcere e 4 ai domiciliari, emesse dal Gip di Teramo e dal Gip presso ...

Cozzani fa scena muta: "È sereno e tranquillo. Chiarirà gli addebiti". Oggi i fratelli Paletti - Cozzani fa scena muta: "È sereno e tranquillo. Chiarirà gli addebiti". Oggi i fratelli Paletti - L’ex sindaco di Porto Venere non risponde alle domande del gip. L’avvocato rilancia: "Non sussistono più le esigenze cautelari". Questa mattina gli ultimi interrogatori di garanzia della maxi inchiest ...