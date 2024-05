Europee | fonti Iv - ‘da Renzi sì a Vespa ma Tajani scappa da confronto’**

(Adnkronos) – Alla fine il Confronto tv sulle Europee 2024 tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein sarà in Rai e sarà a 'Porta a Porta' con Bruno Vespa . Dal Pd spiegano che è stata una condizione non negoziabile da parte dello staff di Meloni. "Da ...

I dem: "E' stata condizione non negoziabile. Andiamo sul terreno più difficile ma non ci tiriamo indietro" Alla fine il Confronto tv sulle Europee 2024 tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein sarà in Rai e sarà a 'Porta a Porta' con Bruno Vespa . Dal Pd ...

(Adnkronos) – Alla fine il Confronto tv sulle Europee 2024 tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein sarà in Rai e sarà a 'Porta a Porta' con Bruno Vespa . Dal Pd spiegano che è stata una condizione non negoziabile da parte dello staff di Meloni. "Da ...

Perché è così difficile contrastare la Vespa velutina e non basta distruggere i nidi - Perché è così difficile contrastare la vespa velutina e non basta distruggere i nidi - L'espansione della vespa velutina in Europa: strategie e sfide nell'ambito della protezione delle api e dell'apicoltura ...

Meloni e Schlein da Vespa il 23 maggio: un confronto decisivo per l’opinione pubblica - Meloni e Schlein da vespa il 23 maggio: un confronto decisivo per l’opinione pubblica - Il confronto televisivo tra Meloni e Schlein si preannuncia cruciale, con entrambi i candidati che puntano su carisma, teatralità e contenuti per conquistare voti e consolidare il proprio sostegno nel ...

Duello tv Meloni-Schlein, l'ira dei leader esclusi: «Legge violata», «Tutti o nessuno» - Duello tv Meloni-Schlein, l'ira dei leader esclusi: «Legge violata», «Tutti o nessuno» - Da domani gli staff di Giorgia Meloni ed Elly Schlein avvieranno serrate trattative per stabilire insieme a Bruno vespa (che dovrebbe essere l’unico giornalista presente in studio) le regole del confr ...