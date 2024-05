Perché si parla di Vitor Roque all’Inter

(Di martedì 14 maggio 2024) Nel posticipo del lunedì che chiude la 35° giornata della Liga, il Barcellona scende in campo con la formazione titolare, almeno in quest’ultimo periodo. Davanti il tridente Lamine Yamal – Lewandowski – Raphinha, a centrocampo Gundogan e Gonzalez ad affiancare Christensen, dietro Cubarsì e Martinez a proteggere ter Stegen. L’avversario è la Real Sociedad. La squadra di Xavi passa in vantaggio al 40? con Lamine Yamal e sembra in grado di poter portare a casa i tre punti. A metà secondo tempo, però, Xavi sembra intenzionato a cambiare qualcosa davanti. L’indiziato numero uno a uscire è Lewandowski, che avrebbe bisogno di rifiatare viste le gare ravvicinate che lo attendono e l’età che comunque pesa, potrebbe essere un’occasione perper mettersi mostra. Durante la partita le telecamere lo avevano cercato in fondo alla panchina blaugrana, ...

Vitor Roque all’Inter: via libera dal Barcellona, ecco la formula | VIDEO - vitor Roque all’Inter: via libera dal Barcellona, ecco la formula | VIDEO - Il talento brasiliano è approdato al Barcellona lo scorso gennaio con enormi aspettative, ma con Xavi ha trovato pochissimo spazio. In tutto appena 13 presenze, per un totale di 310': 2 i gol, ...

In Spagna sicuri: "Napoli su Roque del Barcellona". Xavi parla del suo futuro - In Spagna sicuri: "Napoli su Roque del Barcellona". Xavi parla del suo futuro - Giovanni Manna sulle tracce di vitor Roque: il Direttore Sportivo vorrebbe ingaggiarlo per il Napoli nella prossima stagione.

TUTTOSPORT - Il Milan ha detto no a Conte. Il tecnico parla con il Napoli - TUTTOSPORT - Il Milan ha detto no a Conte. Il tecnico parla con il Napoli - Antonio Conte vuole fortemente tornare ad allenare in Italia, il Napoli resta in prima fila come sua prossima destinazione.