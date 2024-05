Intubato ma sorridente | la foto del poliziotto che combatte per la vita

(Di martedì 14 maggio 2024) Italia con il fiato sospeso per Christian Di Martino, ilaccoltellato alla stazione di Lambrate l’8 maggio da Hasan Hamis, straniero irregolare. Secondo i medici dell’ospedale Niguarda di Milano le sue condizioni restano delicate, ma il peggio sembra passato. Una novità importante, che segue la reazione agli stimoli e conferma il trend positivo per il trentacinquenne. L’agente lunedì mattina si è svegliato e ha ricevuto alcune visite, a partire da quella del presidente del Senato Ignazio La Russa con il quale ha scambiato qualche parola. I segnali di miglioramento fanno ben sperare dopo la grande preoccupazione iniziale: Di Martino è stato accoltellato tre volte, fendendti che hanno leso alcuni organi. Certo, ilè atteso da un lungo percorso di recupero e la prima tappa sarà un’altra settimana in terapia intensiva. Tanti i ...

