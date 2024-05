Ponte sullo Stretto - il ministro Pichetto Fratin | Tre mesi di indagini? Non è un ulteriore ritard - non metteranno in discussione i lavori

Servono approfondimenti per rilievi faunistici terrestri, batimetrici e subacquei La società stretto di Messina, nell’ambito della procedura in corso di valutazione di impatto ambientale del progetto del Ponte , di concerto con il Contraente ...

Si allungano i tempi per l' avvio dei lavori del Ponte sullo Stretto . La società Stretto di Messina ha chiesto al ministero dell'Ambiente una sospensione di 120 giorni per rispondere alle oltre 200 domande di chiarimento poste dalla commissione ...

Ponte sullo Stretto, Pichetto Fratin: "è un tema di quarant'anni, non sono i tre mesi quelli che lo mettono in discussione" - ponte sullo Stretto, Pichetto Fratin: "è un tema di quarant'anni, non sono i tre mesi quelli che lo mettono in discussione"

Ponte sullo Stretto, anche Salvini si arrende al rinvio - ponte sullo Stretto, anche Salvini si arrende al rinvio - “I tecnici hanno deciso di prendersi 4 mesi in più per questioni ambientali ... Le opposizioni sulle barricate contro il ponte sullo Stretto Intanto le opposizioni chiedono che il ministro riferisca ...