Correa - una neopromossa ci prova! E vuole pure un ex dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 14 maggio 2024)a fine stagione tornerà all’Inter dopo l’opacissima stagione al Marsiglia. Sul Tucu c’è l’interesse di una squadra appena salita dalla Serie B. Occhio al clamoroso doppio colpo. DA DIMENTICARE ? Joaquina fine stagione ritornerà all’Inter, dopo una stagione da dimenticare con la maglia del Marsiglia. La squadra francese avrebbe riscattato il giocatore solamente in caso di qualificazione in Champions League. Traguardo non arrivato né tramite la Ligue 1 né attraverso l’Europa League. In quest’ultima competizione, decisiva la sconfitta in semifinale contro l’Atalanta. Per, dal punto di vista personale, la stagione è stata “tragica” con zero gol e zero assist tra tutte le competizioni. Ora ciil Como,in Serie A, che ha messo gli occhi anche su Mauro ...