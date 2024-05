Francia - commando assalta un veicolo della penitenziaria | due agenti uccisi In fuga il detenuto e gli assalitori

(Di martedì 14 maggio 2024) Undi uomini armati hato inunpoliziache stava trasportando unda Rouen verso Évreux. Nell’assalto almeno duepoliziasono statie tre gravemente feriti. Ilè ininsieme agli. In tutto è avvenuto intorno alle 11 in un casello autostradale a Eure, in Normandia. Ilè arrivato a bordo di almeno due auto attaccando ilpolizia. Gli aggressori hanno sferrato l’assalto quando il furgone si è fermato al casello autostradale di ...

Tre agenti delle polizia penitenziaria sono stati uccisi oggi 14 maggio durante un' Assalto al loro furgone mentre stavano trasportando un detenuto che ora è in fuga .Continua a leggere

(Adnkronos) – Tre agenti penitenziari sono stati uccisi durante un assalto al loro furgone fermo a un casello autostradale di Incarville, nell'Eure, in Normandia. Lo riferisce la polizia , come riporta Le Figaro. Due auto, un'Audi A5 bianca e una BMW ...

(Adnkronos) – Tre agenti penitenziari sono stati uccisi durante un assalto al loro furgone fermo a un casello autostradale a Eure, in Normandia. Lo riferisce la polizia , come riporta Le Figaro. Due auto, un'Audi A5 bianca e una BMW serie 5, hanno ...

Francia, assalto al convoglio della polizia penitenziaria: uccisi tre agenti, in fuga il detenuto - francia, assalto al convoglio della polizia penitenziaria: uccisi tre agenti, in fuga il detenuto - Prima l'assalto, poi la sparatoria, infine la fuga. Tre agenti della polizia penitenziaria francese sono rimasti uccisi questa mattina in un attacco al loro furgone al casello ...

Assaltano furgone della polizia per liberare un detenuto: morti 2 poliziotti - Assaltano furgone della polizia per liberare un detenuto: morti 2 poliziotti - Una scena da film, che purtroppo ha avuto un epilogo tragico: un cellulare della polizia penitenziaria che trasportava un detenuto è stato assalito da un commando a colpi di arma da fuoco. Nell'assalt ...

Francia, assalto a un furgone della polizia penitenziaria: 2 agenti uccisi, evaso in fuga - francia, assalto a un furgone della polizia penitenziaria: 2 agenti uccisi, evaso in fuga - Leggi su Sky TG24 l'articolo francia, assalto a un furgone della polizia penitenziaria: 2 agenti uccisi, evaso in fuga ...