L' assalto al furgone e gli agenti uccisi L' evasione choc del detenuto in Francia

(Di martedì 14 maggio 2024) La polizia ha dispiegato un gran numero di uomini per ritrovare il fuggitivo: è massima allerta in Normandia

Due poliziotti uccisi per far evadere un prigioniero. Questo è il bilancio di quanto accaduto a Val-de-Reuil, nel dipartimento di Eure in Normandia. Un furgone che aveva appena lasciato il penitenziario è stato preso d' assalto da un commando, ...

(Adnkronos) – Tre agenti penitenziari sono stati uccisi durante un assalto al loro furgone fermo a un casello autostradale di Incarville, nell'Eure, in Normandia. Lo riferisce la polizia , come riporta Le Figaro. Due auto, un'Audi A5 bianca e una BMW ...

