Bandiere Blu 2024 - le migliori spiagge d' Italia in 236 località costiere | Liguria e Puglia al top La classifica regione per regione

Tenendo conto della media temperatura in Italia , si può dire come l’estate sia ormai giunta, con un mese d’anticipo. Ciò è vero in moltissime regioni, dove le spiagge sono già state prese d’assalto. In questo clima giunge il riconoscimento delle ...

Bandiere Blu 2024, l’elenco regione per regione delle spiagge italiane più belle - Bandiere Blu 2024, l’elenco regione per regione delle spiagge italiane più belle - Vessillo che quest’anno, per la 38/a edizione, sventolerà su 485 spiagge con mare eccellente per 4 anni consecutivi (27 in più rispetto al 2023) che corrispondono a circa l’11,5% di quelle premiate a ...

Misano festeggia la conferma della Bandiera Blu - Misano festeggia la conferma della Bandiera Blu - Anche nel 2024 la Bandiera Blu sventolerà su Misano Adriatico. La ong danese Foundation for Environmental Education ha annunciato questa mattina le ...

Sulle spiagge pontine sventola la Bandiera Blu: riconoscimento a 8 comuni - Sulle spiagge pontine sventola la Bandiera Blu: riconoscimento a 8 comuni - LATINA – Sono 10 le località balneari del Lazio Bandiera Blu 2024. Figurano tra le 236 le località italiane – marine e lacustri – che hanno ottenuto la certificazione della Foundation for environme ...