Roma | controlli a Corviale - due denunce per ricettazione e un locale sanzionato

(Di martedì 14 maggio 2024) CRONACA DI– I Carabinieri della stazione diTrullo, con il supporto di altre pattuglie della Compagnia diEur e i Carabinieri del Nas di, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in zona, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalita’ diffusa nelle aree urbane di periferia. Complessivamente, nel corso delle attivita’ di controllo, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero due persone eamministrativamente il titolare di un’attivita’ commerciale. In particolare, un 18enne originario del Brasile e un minorenne di 16 anni di, entrambi con precedenti, sono stati denunciati dai Carabinieri, poiche’ gravemente indiziati del reato di, perche’ ...

Il Comune di Roma ha annunciato il progetto per la riqualificazione del quartiere di Corviale : ecco l’idea di Gualtieri. Brochure con il progetto per il quartiere di Corviale a Roma (credits @ Roma Capitale) – Ilcorrieredellacitta.comE’ ufficiale il ...

“l’avvio dei cantieri del Pui corviale è motivo di grande soddisfazione : contribuisce a trasformare un altro pezzo di città, per rendere Roma più bella, più sicura, più sostenibile, più verde e più inclusiva”, ha dichiarato l’assessore ai Lavori ...

Stadio della Lazio al Flaminio, l’assessore Onorato: “Ho visto il progetto di Lotito, è pazzesco” - Stadio della Lazio al Flaminio, l’assessore Onorato: “Ho visto il progetto di Lotito, è pazzesco” - Abbandonato da anni, il Flaminio potrebbe diventare presto il nuovo stadio della Lazio. Realizzato da Antonio Nervi insieme a suo padre Pierluigi Nervi, è da tempo al centro di una grossa polemica tra ...

Onorato: "Dopo 16 anni abbiamo sbloccato gli investimenti al Campo Artiglio" - Onorato: "Dopo 16 anni abbiamo sbloccato gli investimenti al Campo Artiglio" - "Il campo Artiglio, l'impianto sportivo comunale in zona Tiburtina, verrà riqualificato e completato grazie al progetto di 300mila euro di un privato. Abbiamo sbloccato una pratica ferma dal 2008 e ap ...