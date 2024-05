Perchè Joe Bastianich ha lasciato l’Isola dei Famosi 2024? La reazione degli spettatori

(Di martedì 14 maggio 2024) Joe, concorrente deldei, ha deciso di ritirarsi dal reality condotto da Vladimir Luxuria. E’ accaduto nella puntata di lunedì 13 maggio, durante la quale il noto chef e personaggio televisivo ha preso questa decisione. I motivi avrebbero a che fare con il suo stato di salute, come spiegato anche nel comunicato ufficiale pubblicato sui social del programma. Joehal' Isola dei: il motivo Finisce così l’avventura di Joealdeia causa di problemi di salute, dopo che si era allontanato per alcuni accertamenti medici. L’annuncio è arrivato in diretta nel corso della puntata in diretta di ieri ...

Non c’è l’Isola dei Famosi 2024 senza un abbandono alla settimana, ormai su questo fatto non ci piove e ai pochi spettatori che ancora riescono a seguire, puntata dopo puntata, senza indignarsi neanche fa più effetto. Però, se ad abbandonare ...

Joe Bastianich non ce la fa a continuare al l’Isola dei Famosi 2024. problemi medici, che non chiarisce, lo costringono a dare forfait. L’imprenditore statunitense, famoso personaggio tv, abbandona l’Isola dei Famosi e così il reality perde uno dei ...

L’ Isola dei Famosi perde uno dei suoi principali protagonisti. Joe Bastianich ieri sera ha salutato i suoi, ormai ex, compagni di avventura. L’ex giudice di Master Chef Italia si era sottoposto ad alcuni accertamenti dopo quel che ha rivelato ...

Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli asfalta Rosanna Lodi: “Blateri idiozie dalla mattina alla sera, a casa non ti guardano” - Isola dei famosi, Sonia Bruganelli asfalta Rosanna Lodi: “Blateri idiozie dalla mattina alla sera, a casa non ti guardano” - Nella puntata di ieri sera dell'Isola dei famosi, Sonia Bruganelli ha sbottato contro la naufraga Rosanna Lodi.

Isola dei Famosi, Joe Bastianich lascia per problemi di salute - Isola dei famosi, Joe bastianich lascia per problemi di salute - ''La dottoressa mi ha detto che non posso continuare, è pesante a livello personale'': Joe bastianich abbandona l'Isola dei famosi ...

Il web furioso con Vladimir Luxuria e la produzione per la protezione verso una concorrente - Il web furioso con Vladimir Luxuria e la produzione per la protezione verso una concorrente - Il web furioso con Vladimir Luxuria e la produzione per la protezione verso una concorrente. Ecco cos'è accaduto ieri ...