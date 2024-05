Lettera della commissione di Vigilanza Rai sul confronto Meloni-Schlein | Non rispettata la par condicio - garantire tutti i leader

(Di martedì 14 maggio 2024) La presidentediRai, Barbara Floridia, ha inviato unaal presidente di AgCom e ai vertici Rai sultra Giorgiaed Ellyprogrammato da Bruno Vespa per il prossimo 23 maggio. Nel testo si chiedono garanzie sulla parità di condizioni e di trattamento ai partecipanti alle elezioni europee e sulla corretta applicazioneDelibera sul tema approvata dallalo scorso 9 aprile, evitando indebiti vantaggi per alcune forze politiche rispetto ad altre. Il duello televisivo del 23 maggio, a detta, esporrebbe il servizio pubblico al rischio sanzioni. Questione su cui l’Autorità garante per le ...

Sta facendo discutere il video del consigliere che a Massa si è collega to con la riunione in Comune dal cantiere , mentre lavora . Si tratta del leghista Marco Lunardini, di professione muratore, che venerdì scorso ha partecipato alla Commissione ...

Cronista del Giornale condannato al carcere per diffamazione. Fdi: “La sinistra tace”. M5s e Pd: “Siete voi che non volete cambiare la legge” - Cronista del Giornale condannato al carcere per diffamazione. Fdi: “La sinistra tace”. M5s e Pd: “Siete voi che non volete cambiare la legge” - Pasquale Napolitano, cronista del quotidiano Il Giornale, è stato condannato a otto mesi di carcere per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Come riporta il quotidiano diretto da Alessandro Sallus ...

Colosimo: 'Sulla corruzione occorre essere più incisivi' - Colosimo: 'Sulla corruzione occorre essere più incisivi' - in particolare i reati alla lettera 'I' art. 4 con il riconoscimento della corruzione per il corrotto e per il corruttore, sulla corruzione dobbiamo essere più incisivi, più netti". Così la presidente ...

