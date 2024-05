Da un bordello di Berlino arriva una lezione sulle mostruosità legislative nostrane

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Chi il 13 aprile 2016 si fosse trovato a transitare dalle parti del Funkturm, ad ovest di, si sarebbe forse chiesto cosa ci facessero più di 900 (!) agenti di polizia con camionette e tenute antiterrorismo intorno all’Artemis, uno dei più grandi bordelli della Germania. La ragione: sospetta evasione fiscale, sfruttamento del lavoro nero, omesso versamento di contributi, riduzione in schiavitù. Al termine della retata finiscono in custodia cautelare i gestori dello stabilimento, i due fratelli Simsek, e quattro impiegate. Il procuratore capo del Land, Andreas Behm, indice una conferenza stampa in cui dichiara che dalle indagini sarebbe emersa prova della commissione di diversi reati contro la persona, tra i quali lo sfruttamento della prostituzione e la riduzione in schiavitù, con modalità tipiche del crimine organizzato, spingendosi fino ad equiparare alcuni ...