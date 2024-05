Il laser computing di ispirazione quantistica è più efficace sia del supercalcolo che del calcolo quantistico - afferma la startup

(Di martedì 14 maggio 2024) La rivoluzione delispirato allaUn computer ottico chiamato LPU100 si candida a rivaleggiare con supercomputer quantistici e classici, promettendo prestazioni straordinarie in termini di velocità e potenza di. Il funzionamento del LPU100 Il LPU100 sfrutta 100per eseguire operazioni complesse attraverso l’interferenza. Un sistema innovativo che utilizza ostacoli fisici per indirizzare iverso la soluzione ottimale di un problema di ottimizzazione. Isi adattano ai percorsi impostati dagli ostacoli minimizzando la perdita di energia, simile a come l’acqua segue la via più semplice in discesa. Questo processo conduce alla soluzione del L'articolo proviene da News Nosh.

'Quantum-inspired' laser computing is more effective than both supercomputing and quantum computing, startup claims - 'Quantum-inspired' laser computing is more effective than both supercomputing and quantum computing, startup claims - The desktop-sized LPU100 eschews traditional electronics and qubits in favor of lasers, and it can reportedly perform complex AI calculations in nanoseconds.

Nvidia accelera i centri di Quantum Computing con la piattaforma Cuda-Q - Nvidia accelera i centri di Quantum computing con la piattaforma Cuda-Q - La piattaforma open-source Nvidia Cuda-Q accelererà le attività di Quantum computing presso i centri di supercomputing di tutto il mondo ...

NVIDIA Accelerates Quantum Computing Centers Worldwide With CUDA-Q Platform - NVIDIA Accelerates Quantum computing Centers Worldwide With CUDA-Q Platform - Supercomputers in Germany, Japan and Poland Incorporate Grace-Hopper and Quantum-Classical Accelerated Supercomputing Platform to Advance Quantum computing Research NVIDIA quantum computing NVIDIA ...