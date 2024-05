Le spiagge più belle dello Spezzino | Bandiere Blu - c’è una sconfitta

(Di martedì 14 maggio 2024) La Spezia, 14 maggio 2024 – Sono quattro le località spezzine le cuiricevono la Bandiera Blu 2024. Sono usciti i riconoscimenti della Foundation for Environmental Education (FEE). Diciotto i lidi premiati in Toscana C’è subito da dire che la Liguria sale a ben 34blu, con due new entry. Per quanto riguarda la provincia della Spezia, ecco comuni e. Da ricordare che la provincia della Spezia quest’anno perde una località: è Ameglia, a cui la bandiera blu non è stata riconfermata. I lidi premiati. Framura - Spiaggia La Vallà-Apicchi, Fornaci Bonassola - Litorale Levanto - Levante Porto Levanto, Ghiararo Lerici - Eco del Mare, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu/Marinella Ma ecco i requisiti per ottenre la Bandiera Blu. assoluta validità delle acque di balneazione secondo regole più ...

Agli Oscar delle spiagge l'Italia non delude. Salgono a 236 le località costiere che potranno fregiarsi del riconoscimento Bandiera Blu 2024 , dieci in più dell'anno scorso....

Catanzaro confermata Bandiera Blu, Iemma: “Traguardo non scontato, iniezione di fiducia per investire ancora sulla risorsa mare” - Catanzaro confermata Bandiera Blu, Iemma: “Traguardo non scontato, iniezione di fiducia per investire ancora sulla risorsa mare” - Catanzaro è Città Bandiera Blu anche per il 2024. La riconferma è arrivata nel corso della cerimonia ufficiale, tenutasi al CNR di Roma, per la consegna del prestigioso riconoscimento che la Fee (Foun ...

Bandiere Blu, la Calabria sale a 20 località. Parghelia new entry - Bandiere Blu, la Calabria sale a 20 località. Parghelia new entry - Utilizziamo i cookie per assicurarci di offrirti la migliore esperienza sul nostro sito web. Se continui senza modificare le tue impostazioni, assumiamo che tu sia felice di ricevere tutti i cookie da ...

Inchiesta Liguria, parla Spinelli: “Davo soldi a tutti” - Inchiesta Liguria, parla Spinelli: “Davo soldi a tutti” - Le confessioni di Spinelli: "Davo soldi a tutti, Toti promette e non mantiene. Ai magistrati ho detto tutto, mi merito la libertà".