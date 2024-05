Lazio | Valeriani Pd - commissione Urbanistica convoca audizioni su Ater senza proposte legge

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 14 maggio 2024) Di fronte “all’inerzia del Consiglio regionale delspicca il volenteroso quanto approssimativo attivismo della presidente Laura Corrotti, che insudiregionale non ancora depositate”. Lo dichiara in una nota Massimiliano, consigliere del Pd alla Regione. “Da una parte, infatti, assistiamo all’apatia dell’Assemblea regionale, che anche questa settimana non e’ statata per mancanza di provvedimenti da discutere, mentre dall’altra parte osserviamo l’operosita’ della presidente Corrotti: dopo aver presentato il contestato disegno disui condoni edilizi, ora e’ arrivata a chiedere l’audizione di organizzazioni ...