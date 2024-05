Isola dei Famosi 2024 | Cambierà giorno o raddoppierà? Ecco quando potrebbe ritornare

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 14 maggio 2024) Nuovo cambio di programmazione in vista per il reality show di Canale 5,dovrebbe andare in onda. Prosegue l'agonia dell'dei, l'ultima puntata è andata in onda lunedì 13 maggio. I fan dovranno ora sintonizzarsi su Canale 5 domenica 19 maggio per il prossimo episodio. Secondo le anticipazioni di Davide Maggio, il reality tornerà poi mercoledì 22 maggio. Il Futuro (incerto) dell'deiNon è ancora chiaro se l'appuntamento con il survival game di Vladimir Luxuria rimarrà settimanale o diventerà bisettimanale. Il portale che ha riportato in esclusiva la notizia sottolinea che non è stata presa alcuna decisione definitiva: "L'intenzione, al momento, sarebbe quella di raddoppiare anche la domenica successiva, ma variabili come gli ascolti …