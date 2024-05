Calcio, Mbappé assente agli allenamenti per "problema al ginocchio" - Calcio, Mbappé assente agli allenamenti per "problema al ginocchio" - Roma, 14 mag. (askanews) - L'attaccante del PSG Kylian Mbappé non si è allenato con i suoi compagni a causa di un "fastidio al tendine del ginocchio sinistro", secondo l'aggiornamento medico del club ...

In porta il laziale Mandas, in attacco Isco, Aubameyang e De Ketelaere dietro all'unica punta David - In porta il laziale Mandas, in attacco Isco, Aubameyang e De Ketelaere dietro all'unica punta David - Dal manuale del bravo difensore secondo Giorgio Chiellini: "L’emozione che prova il centravanti nel fare gol, il difensore la deve provare nel non far fare gol. Solo sentendo quella emozione si divent ...

Nazionale italiana, Gravina: "Oggi è una giornata storica" - Nazionale italiana, Gravina: "Oggi è una giornata storica" - Il presidente della FIGC Gabriele Gravina annuncia l'importante novità per tutti gli appassionati della Nazionale Italiana di Calcio.