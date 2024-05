Toscana - la città dei lettori 2024 guarda alla letteratura che verrà

Firenze, 7 maggio 2024 – Una tappa per tre quarti in Toscana con arrivo a Lucca, una frazione interamente nella nostra Regione, e la crono tutta umbra da Foligno a Perugia. Così il Giro d’Italia 2024 , con Lucca in rosa per festeggiare il ritorno ...

Epatite C, test gratuiti in Toscana fino alla fine del 2024 - Epatite C, test gratuiti in toscana fino alla fine del 2024 - Riprende in toscana la campagna di screening gratuito per l'Epatite C e la Regione lancia anche un open day nelle piazze toscane in programma domenica 26 maggio. E' quanto si spiega dall'assessorato ...

VIDEO | Arte e Inps, in Toscana il patrimonio artistico e culturale apre ai cittadini - VIDEO | Arte e Inps, in toscana il patrimonio artistico e culturale apre ai cittadini - La causa Una congiura fallita nel 1478 contro lo strapotere della famiglia Medici. Mutuando le parole del governatore della toscana, Eugenio Giani, si potrebbe allora dire che l’istituto nazionale di ...

Cinque giorni di temporali al nord - Cinque giorni di temporali al nord - Al centro troveremo qualche nuvola in più in toscana e dal pomeriggio anche sul versante adriatico che potrebbe risentire dei temporali sugli Appennini. Al sud invece i protagonisti saranno il caldo e ...